PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Vermisster 57-jähriger aus Wehrheim ist wieder zurück+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Die seit gestern Nachmittag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 57-Jährigen aus Wehrheim kann zurückgenommen werden. Der Vermisste ist wieder wohlbehalten in seiner Einrichtung eingetroffen. Wir bitten, das verwendete Bildmaterial nicht länger zu verwenden."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

