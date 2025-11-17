PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Vermisster 57-jähriger aus Wehrheim ist wieder zurück+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Die seit gestern Nachmittag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 57-Jährigen aus Wehrheim kann zurückgenommen werden. Der Vermisste ist wieder wohlbehalten in seiner Einrichtung eingetroffen. Wir bitten, das verwendete Bildmaterial nicht länger zu verwenden."

