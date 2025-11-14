PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Bäckerei +++ Wohnungseinbruch in Reihenhaus +++ Verkehrsunfall mit E-Scooter +++ LKW verliert Farbe

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Bäckerei,

Oberursel-Oberstedten, Niederstedter Straße, Freitag, 14.11.2025, 02:20 Uhr

(nie) Zwei Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Bäckerei-Filiale in Oberursel-Oberstedten eingebrochen.

Die Täter konnten bei der Tatausführung von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Aus dem Bildmaterial sowie der Spurenlage geht hervor, dass die Täter gegen 02:20 Uhr zunächst die Nebeneingangstür der dortigen Supermarktfiliale aufhebelten. Einer der Täter begab sich daraufhin in den Verkaufsraum der dort ansässigen Bäckerei-Filiale und entwendete Bargeld aus den dortigen Verkaufskassen. Sein Komplize stand in der Zwischenzeit Schmiere. Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem unbekannten PKW vom Tatort. Eine aussagekräftige Täterbeschreibung liegt bisher nicht vor.

Die Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Wohnungseinbruch in Reihenhaus,

Oberursel, Rosengärtchen, Donnerstag, 13:30 Uhr

(nie) Ein Zeuge meldete der Polizei, dass er einen Einbruch in ein Reihenhaus in Oberursel beobachtet habe.

Der aufmerksame Nachbar habe beobachten können, wie am Donnerstag gegen 13:30 Uhr drei Männer aus einem Küchenfenster eines Reihenhauses im "Rosengärtchen" in Oberursel kletterten und mit einem grauen Kleinwagen davonfuhren. Beim Eintreffen der Streifen konnte ein geöffnetes Fenster im Erdgeschoss mit Aufbruchsspuren festgestellt werden. Zeitgleich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern verliefen negativ.

Die drei Einbrecher wurden als etwa 20-25 Jahre alt, 170 cm groß und mit "indischem" bzw. "asiatischem" Erscheinungsbild beschrieben.

Die Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Verkehrsunfall mit E-Scooter,

Bad Homburg, Kreuzungsbereich Höhestraße/Kirdorfer Straße, Donnerstag, 13.11.2025, 07:44 Uhr

(nie) Bei einem Verkehrsunfall in Bad Homburg wurde am Donnerstag der Fahrer eines E-Scooters leicht verletzt.

Ein 39 Jahre alter Bad Homburger befuhr die Höhestraße mit seinem E-Scooter aus Richtung Dietigheimer Straße in Richtung Gluckensteinweg. Im Einmündungsbereich der Kirdorfer Straße übersah ein 21-jähriger Fahrzeugführer den vorfahrtsberechtigten E-Scooter-Fahrer und stieß beim Einfahren auf die Höhestraße mit ihm zusammen. Der Fahrer des E-Scooters stürzte infolge der Kollision und wurde im Anschluss mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

4. LKW verliert Farbe,

Wehrheim, Industriestraße, Donnerstag, 13.11.2025, 15:32 Uhr

(nie) Ein LKW-Fahrer verpasste unbeabsichtigt mehreren Straßen in Wehrheim einen neuen Farbanstrich.

Nach dem Eingang mehrerer gleichlautender Mitteilungen, wonach ein LKW Farbe verlieren würde, konnte der verantwortliche Fahrer gegen 15:30 Uhr in der Straße "Am Erlenbach" in Wehrheim angetroffen werden. Bei der Kontrolle durch die Landes- und Stadtpolizei stellte sich heraus, dass mehrere Farbeimer auf der Ladefläche des LKW beschädigt waren und dadurch weiße Farbe auslief.

Eine Beeinträchtigung des Straßenverkehrs durch den neuen Straßenanstrich konnte ausgeschlossen werden. Die Farbe konnte im Anschluss durch ein beauftragtes Reinigungsunternehmen beseitigt werden.

