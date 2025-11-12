PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Versuchter Raub in Kurpark +++ In Bäckerei entblößt +++ Böller beschädigt Fensterbank +++ Zwei Einbrüche in Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Versuchter Raub in Kurpark,

Bad Homburg, Ludwigstraße, Dienstag, 11.11.2025, 17.45 Uhr

(da)Am Dienstagabend versuchten zwei Männer, eine Frau im Bad Homburger Kurpark auszurauben. Die Frau befand sich mit ihrem Hund im Kurgarten hinter dem Kurhaus, als die beiden auf sie zukamen. Einer von ihnen zückte ein Messer und fragte, ob sie Bargeld dabeihabe. Da sie mit ihrer Forderung jedoch auf vehemente verbale Gegenwehr stießen, rannten die beiden ohne Beute davon. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach den Tätern. Die beiden Männer waren 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,78 Meter groß und wurden als arabisch aussehend beschrieben. Einer von ihnen hatte eine sportliche Statur, schwarze Haare und einen Vollbart. Er trug eine schwarze oder dunkelblaue, glänzende Bomberjacke, die am Stoffbund der Ärmel, am Kragen und am Jackensaum zwei glänzende, weiße Streifen hatte. Darüber hinaus trug er eine schwarze oder dunkelblaue Wollmütze und dunkle Schuhe. Sein Komplize war dünn, hatte schwarze, verwuschelte Haare und eine hohe Stirn. Er trug einen grünen Parka und Bluejeans. Während der Tat kommunizierten sie zwischenzeitlich in einer ausländischen, nicht näher beschriebenen Sprache. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

2. In Bäckerei entblößt,

Friedrichsdorf, Köppern, Köpperner Straße, Dienstag, 11.11.2025, 7.30 Uhr

(da)Am Dienstagmorgen entblößte sich ein Mann in einer Bäckerei in Köppern. Gegen 7.30 Uhr betrat er den Verkaufsraum in der Köpperner Straße und reihte sich zunächst in die Warteschlange ein. Dort öffnete er seine Hose, holte sein Glied hervor und manipulierte daran herum. Anschließend verließ er das Geschäft und flüchtete in Richtung Elbestraße. Bei dem Täter handelte es sich um einen 50 bis 55 Jahre alten Mann mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild. Er war circa 1,80 Meter groß, schlank, trug eine Steppjacke, eine Stoffhose, eine Brille mit schwarzem Rahmen und eine Mütze. Mögliche Hinweise zu der beschriebenen Person nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Böller beschädigt Fensterbank,

Bad Homburg, Ober-Eschbacher Straße, Montag, 10.11.2025, 18 Uhr bis 20 Uhr

(da)Am Montagabend beschädigten Unbekannte die Fensterbank eines Mehrfamilienhauses in Ober-Eschbach mit einem Feuerwerkskörper. Ersten Erkenntnissen zufolge muss die Tat zwischen 18 Uhr und 20 Uhr erfolgt sein. Durch die Explosion wurden die Fensterbank und der Fensterrahmen in Mitleidenschaft gezogen. Wenn Sie den Knall im genannten Zeitraum gehört haben oder sonstige Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

4. Zwei Einbrüche in Bad Homburg,

Bad Homburg, Ottilienstraße & Friedrichsdorfer Straße, Dienstag, 11.11.2025

(da)Am Dienstag kam es in Bad Homburg zu zwei Einbrüchen. In der Ottilienstraße in Kirdorf hebelten die Täter zwischen 16.50 Uhr und 20.30 Uhr die Balkontür eines Mehrfamilienhauses auf und gelangten anschließend an diversen Schmuck und Handtaschen. In der Friedrichsdorfer Straße brachen die Täter zwischen 11.45 Uhr und 13.10 Uhr die Hauseingangstür eines Wohnhauses auf, durchsuchten die Innenräume, mussten dann aber ohne Beute fliehen. Mögliche Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

