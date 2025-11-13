PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Radmuttern gelöst +++ Haus durchwühlt +++ Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Radmuttern gelöst,

Friedrichsdorf, Seulberg, Obere Römerhofstraße, Montag, 10.11.2025, 20 Uhr bis Dienstag, 11.11.2025, 14 Uhr

(da)Mutmaßlich gelöste Radmuttern sorgten am Dienstagmittag für einen Schreck in Friedrichsdorf. Gegen 14 Uhr war ein Mann mit seinem schwarzen Volvo SC 60 in Friedrichsdorf unterwegs, als plötzlich ein Vorderrad platzte. Bei der Schadensaufnahme stellte sich heraus, dass mehrere Muttern an der Felge fehlten. Nach bisherigen Erkenntnissen müssen Unbekannte diese entwendet haben, während das Fahrzeug seit Montagabend unter einem Carport in der Oberen Römerhofstraße abgestellt war. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Haus durchwühlt,

Bad Homburg, Gonzenheim, Römerstraße, Mittwoch, 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr

(da)Am Mittwoch durchwühlte ein Unbekannter ein Haus in Bad Homburg. Zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr begab er sich auf das Grundstück in der Römerstraße. Hier kletterte der Täter an einer Regenrinne in den ersten Stock und brach dort ein Fenster auf. So in das Hausinnere gelangt, begab sich der Unbekannte auf Beutesuche. Nach ersten Ermittlungen wurde er jedoch nicht fündig und flüchtete unerkannt.

Die Kriminalpolizei fahndet nun nach möglichen Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Kind bei Verkehrsunfall verletzt,

Bad Homburg, Am Bahnhof, Mittwoch, 12.11.2025, 7.40 Uhr

(da)Bei einem Verkehrsunfall in Bad Homburg wurde am Mittwochmorgen ein Kind verletzt. Gegen 7.40 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem Seat auf der Basler Straße in Richtung Bad Homburger Bahnhof. Zeitgleich fuhr ein 11-jähriger Junge auf seinem Fahrrad in derselben Richtung auf dem dortigen Radfahrstreifen. Als die Seat-Fahrerin in Richtung Bahnhof abbog, bemerkte sie den Jungen nicht und kollidierte mit diesem. Das Kind erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Pkw entstanden lediglich minimale Beschädigungen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell