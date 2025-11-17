PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Trickdiebe machen Beute +++ Farbschmierereien an Unterführung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Trickdiebe machen Beute,

Bad Homburg, Gonzenheim, Freitag, 14.11.2025, 9.30 Uhr

(da)Am Freitagmorgen machten Trickdiebe in Bad Homburg Beute. Gegen 9.30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Nähe des U-Bahnhofs "Gonzenheim". Als die Bewohnerin die Tür öffnete, stand ein Mann davor, der angab, das Wasser bei ihr abdrehen zu müssen. Unter diesem Vorwand in die Innenräume gelangt, lenkte er die Rentnerin gekonnt ab, während ein unbekannter Komplize sich in die Wohnung schlich und unbemerkt Schmuck im fünfstelligen Bereich entwendete. Anschließend machte sich das Duo aus dem Staub. Einer der beiden wurde im Nachhinein als etwa 40 Jahre alt mit braunen Haaren, schlanker Statur und mitteleuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug einen dunklen Anorak. Zu dem zweiten Täter liegt keine Personenbeschreibung vor. Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die Sie nicht selbst bestellt haben oder die nicht vorab angekündigt wurden. Wenn Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus, sondern fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Informieren Sie zudem Ihre örtliche Polizeistation oder rufen Sie unter der 110 die Polizei. Wenn Sie die beschriebene Person am Freitag bemerkt haben oder sonstige Hinweise zum Fall geben können, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

2. Farbschmierereien an Unterführung,

Oberursel, Ursemer Straße, Sonntag, 16.11.2025, 20 Uhr bis 20.30 Uhr

(da)Unbekannte haben am Sonntagabend eine Unterführung in Oberursel beschmiert. Zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr verschandelten sie die Wände unterhalb der Weingärtenumgehung von der Ursemer Straße aus kommend mit zwei Motiven. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell