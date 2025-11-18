PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Falsche Bankmitarbeiter vor der Haustür +++ Einbruch in Wohnhaus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falsche Bankmitarbeiter vor der Haustür, Bad Homburg, Landwehrweg, Montag, 17.11.2025, 12.30 Uhr

(da)Ein älteres Ehepaar aus Bad Homburg ist am Montagmittag vor ihrer Haustür Opfer falscher Bankmitarbeiter geworden. Gegen Mittag klingelte das Telefon der Bad Homburger. Ein angeblicher Bankmitarbeiter meldete sich und teilte mit, dass es Probleme mit den EC-Karten der Angerufenen gebe. Ein Kollege müsse nun vorbeikommen und diese als Serviceleistung abholen. Kurz darauf, gegen 12.30 Uhr, stand ein Mann vor der Haustür im Landwehrweg und nahm die Karten in Empfang. Gleichzeitig ließ er sich die PINs für die Karten nennen und verabschiedete sich anschließend schnell wieder. Einige Zeit später musste das Ehepaar feststellen, dass mehrere tausend Euro von ihren Konten abgebucht worden waren - sie waren in die Falle von Betrügern getappt. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern. Der "Bankmitarbeiter" wird als 22 bis 24 Jahre alt, 1,70 Meter groß, mit schmaler Statur und kurzen, schwarzen Haaren beschrieben. Er trug ein Sweatshirt, Jeans und Turnschuhe. Sollten Sie diese Person am Montagmittag in Bad Homburg gesehen haben, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

2. Einbruch in Wohnhaus,

Weilrod, Riedelbach, Heidestraße, Donnerstag, 13.11.2025, bis Montag, 17.11.2025

(da)Am Montag mussten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Riedelbach feststellen, dass sie Opfer eines Einbruchs geworden waren. Die bislang unbekannten Täter hatten zwischen dem 13. und 17. November die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt, um auf das Grundstück in der Heidestraße zu gelangen. Dort hebelten sie zwei Fenster im Erdgeschoss auf, um in die Wohnräume zu eindringen. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Sollten Sie im möglichen Tatzeitraum verdächtige Feststellungen rund um die Heidestraße gemacht haben, nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 Ihre Hinweise entgegen.

