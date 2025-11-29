POL-NOM: Verkehrsunfallflucht
Einbeck (ots)
37586 Dassel, Obere Torstraße
Freitag, 28.11.2025, 07:40 Uhr bis 09:05 Uhr
EINBECK (schu)
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführender beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren mutmaßlich mit einem zweirädrigen Fahrzeug (Motorroller, Fahrrad etc.) den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Audi der 28-jährigen Geschädigten.
Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführende unerlaubt vom Unfallort.
Es entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise auf die Beteiligung, zum Unfallhergang oder den Fahrzeugführenden geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.
