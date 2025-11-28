Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickbetrüger unterwegs

Kreis Kusel (ots)

Die Kriminalpolizei warnt vor Trickbetrügern, die derzeit im Landkreis Kusel unterwegs sind. In zwei bekannten Fällen verschafften sich die Täter unter falschen Vorwänden Zugang zu Wohnungen älterer Menschen.

In einem Fall statteten sie einer Seniorin aus Lauterecken einen Besuch ab und gaben sich als Goldankäufer aus. Einer der Betrüger verschaffte sich so Zugang zu der Wohnung der Frau und entwendete eine Goldkette. Der Wert der Goldkette ist unklar. Während der Tat, wartet der Komplize auf der Straße auf ihn.

In Theisbergstegen gaukelte einer der Betrüger einem älteren Ehepaar vor, dass er ein entfernter Verwandter sei und bekam so Zugang zu dem Haus. Unter dem Vorwand die Toilette zu nutzen, gelang es ihm dann Schmuck in vierstelliger Höhe zu entwenden.

Beide Männer sind circa 45 Jahre alt, 1,70 Meter groß und sprechen mit Pfälzischem Dialekt. Einer der beiden Männer hat eine Glatze und eine kräftige Statur. In Lauterecken trug er eine schwarze Hose und ein kariertes Hemd. In Theisbergstegen eine braune Hose, eine schwarze Jacke und eine schwarze Wollmütze. Der andere Mann ist schlank und hat kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem langen schwarzen Mantel, einem weißen Hemd und schwarzer Krawatte.

Die Polizei fragt: Wem sind die Männer im Bereich Lauterecken oder Theisbergstegen aufgefallen? Wer hatte eventuell ebenfalls "Besuch" von ihnen? Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei jederzeit unter der Telefonnummer 0631 369 - 13312 entgegen.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an die Bevölkerung: Bleiben Sie wachsam, wenn Fremde vor Ihrer Haustür stehen! Sollte Ihnen etwas merkwürdig vorkommen, schließen Sie die Tür wieder oder öffnen sie gar nicht erst. Verständigen Sie im Zweifel die Polizei. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell