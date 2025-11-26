PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sicher durch die Weihnachtszeit - wie man sich wirksam vor Taschendieben schützen kann

Kaiserslautern (ots)

Die Adventszeit zieht jedes Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf Weihnachtsmärkte, in Innenstädte und Einkaufszentren. Während vielerorts festliche Stimmung herrscht, sind auch Taschendiebe vermehrt unterwegs.

Im dichten Gedränge nutzen sie Ablenkungen wie Anrempeln, scheinbar zufällige Gespräche oder inszenierte Missgeschicke, um unbemerkt Geldbörsen, Smartphones oder andere Wertgegenstände zu stehlen. Allein in Rheinland-Pfalz wurden im vergangenen Jahr 2.763 Fälle von Taschendiebstahl registriert.

Das Polizeipräsidium Westpfalz und das Landeskriminalamt sowie die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz rufen deshalb zu besonderer Aufmerksamkeit auf und geben folgende Hinweise, um sich effektiv vor Taschendieben zu schützen:

   - Die Taschen stets mit der Verschlussseite zum Körper tragen und 
     sie geschlossen halten.
   - Geld, Karten und Wertgegenstände getrennt in verschlossenen 
     Innentaschen aufbewahren.
   - Nur so viel Bargeld wie nötig mitnehmen.
   - Bei Gedränge oder unerwartetem Anrempeln besonders aufmerksam 
     sein.
   - Fremde nicht in die Geldbörse blicken lassen.
   - Taschen nicht über Stuhllehnen hängen und sie nicht 
     unbeaufsichtigt lassen.

Sollte es dennoch zu einem Diebstahl kommen, sollte man die Polizei verständigen und gestohlene Karten über die zentrale Notrufnummer 116 116 sperren lassen.

Mit wachsamer Aufmerksamkeit und ein paar einfachen Vorsichtsmaßnahmen lässt sich die Weihnachtszeit entspannt und sicher genießen. |lka rp /erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

