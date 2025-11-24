PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPWP: Vermisster 44-Jähriger ist tot

Kaiserslautern (ots)

Der seit März aus Kaiserslautern-Hohenecken vermisste 44-Jährige (wir berichteten) ist tot. Ein Jagdpächter entdeckte Ende Oktober im Wald bei Waldleiningen die sterblichen Überreste eines Menschen. Er informierte die Polizei. Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen lag der Verdacht nahe, dass es sich bei der Leiche um den Vermissten handeln könnte. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung brachte jetzt Gewissheit. Die Todesursache konnte aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungszustands der Leiche nicht mehr geklärt werden. Anzeichen einer Gewalteinwirkung gegen den 44-Jährigen, die zu seinem Tod führten, ergaben sich aufgrund der Untersuchung aktuell keine.

Der 44-Jährige lebte sehr zurückgezogen und hatte nur wenige Kontakte. Im April wandten sich Angehörige mit einer Vermisstenanzeige an die Polizei, nachdem der Mann im März seinen gewohnten Lebensbereich verlassen hatte. Weil alle durchgeführten Maßnahmen nicht zum Antreffen des Vermissten führten, wandte sich die Polizei an die Öffentlichkeit.

Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz, die Pressemitteilung im Presseportal sowie die Meldungen in den Social-Media-Kanälen der Polizei wurden gelöscht. Sollten Sie das Foto des Vermissten oder seinen Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese Daten ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

