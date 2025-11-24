PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger auf Datingplattformen unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Auf der Suche nach der großen Liebe ging ein Stadtbewohner am Samstagnachmittag Betrügern auf den Leim. Wie der Mann bei der Polizei zu Protokoll gab, war er auf einer Datingplattform im Internet unterwegs und lernte dort eine Frau kennen. Nachdem man mehrere Nachrichten ausgetauscht hatte, verwies die vermeintliche Liebschaft den 45-Jährigen an ihren Bruder, da dieser ein Finanzexperte sei. Der Unbekannte empfahl dem Mann, auf einer seriös wirkenden Handelsplattform in Kryptowährung zu investieren. Dieser schenkte dem Tipp Glauben und überwies einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Nachdem er sich einen Teil seines angeblichen Gewinns auszahlen lassen wollte, fiel der Betrug auf und der 45-Jährige erstattete Anzeige. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

