PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zweite landesweite Crime Night begeistert Interessierte

Pirmasens (ots)

Mit einem vielfältigen und praxisnahen Programm hat die Polizei Rheinland-Pfalz auch in diesem Jahr bei ihrer zweiten landesweiten "Crime Night" (wir berichteten unter anderem: https://s.rlp.de/zQOx6kP) großen Anklang gefunden. Rund 520 Schülerinnen, Schüler und weitere Interessierte nutzten die Gelegenheit, die Vielseitigkeit des Polizeiberufs hautnah zu erleben.

Ob das Lösen von fiktiven Kriminalfällen, die Durchführung einer Spurensuche und Spurensicherung, das Erleben von Einsatztrainings, Einblicke in die Arbeit der Spezialeinheiten oder auch der Einsatz eines Diensthundes - die Vielfältigkeit des Polizeiberufs wurde durch die mitwirkenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Schutz- und Kriminalpolizei eindrucksvoll dargelegt.

Die Teilnehmenden konnten in den angebotenen Mitmachaktionen ihre "polizeilichen" Fähigkeiten" testen und in direkten Gesprächen mit erfahrenen Polizistinnen und Polizisten Fragen stellen sowie erste Kontakte knüpfen.

Zudem hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit Einstellungsberatenden über die Bewerbungsvoraussetzungen, das Auswahlverfahren und das Studium am Campus Hahn zu informieren.

Auch die positiven Reaktionen der Teilnehmenden "sehr informativ und den Beruf super verbildlicht; sehr gutes Team" oder "dass man sehr viel über die Optionen bei der Polizei erfahren hat" zeigen den Erfolg und die Wichtigkeit der Veranstaltung.

Weitere Informationen zu den Karrierewegen und zukünftigen Veranstaltungen der Polizei Rheinland-Pfalz finden Interessierte unter: www.polizei.de/karriere |HdP RP/erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz
55483 Hahn-Flughafen
Telefon 06131 65-70151
hdp.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 15:32

    POL-PPWP: Betrüger auf Datingplattformen unterwegs

    Kaiserslautern (ots) - Auf der Suche nach der großen Liebe ging ein Stadtbewohner am Samstagnachmittag Betrügern auf den Leim. Wie der Mann bei der Polizei zu Protokoll gab, war er auf einer Datingplattform im Internet unterwegs und lernte dort eine Frau kennen. Nachdem man mehrere Nachrichten ausgetauscht hatte, verwies die vermeintliche Liebschaft den 45-Jährigen an ihren Bruder, da dieser ein Finanzexperte sei. Der ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 15:31

    POL-PPWP: Geländewagen gestohlen

    Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte schlugen in der Nacht zu Samstag in der Weiherstraße zu und entwendeten einen Geländewagen. Wie der Halter den Beamten mitteilte, stand der Toyota Land Cruiser abgeschlossen am Straßenrand. Ermittlungen ergaben, dass die Täter zwischen 1:40 Uhr und 3:40 Uhr mit dem Fahrzeug davongefahren sein müssen. Wie die Diebe den Wagen stehlen konnten, ist derzeit unklar. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkw oder zu den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren