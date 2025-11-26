PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebe auf frischer Tat erwischt

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann und eine Frau haben am späten Donnerstagabend in der Fackelstraße die Aufmerksamkeit eines Ladendetektivs eines Kleidergeschäfts auf sich gezogen. Der Mitarbeiter beobachtete, wie das Duo Kleidungsstücke in einem Kinderwagen versteckte, und alarmierte die Polizei. Wie der Detektiv vermutete verließen die beiden den Laden, ohne die Ware zu bezahlen. Vor dem Geschäft wartete ein weiterer mutmaßlicher Mittäter auf sie.

Als die eintreffenden Beamten die Gruppe ansprachen, flüchteten alle in unterschiedliche Richtungen. Nach kurzer Verfolgung konnte die Frau mit dem Kinderwagen gestellt und festgenommen werden. Der Wert der gestohlenen Kleidung beläuft sich auf über 1.200 Euro. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts auf Ladendiebstahl Anzeige erstattet. Die beiden Männer entkamen unerkannt. Einer der Flüchtigen war bekleidet mit einer dunklen Basecap, einer dunklen Jacke und einer grauen Hose. Der andere Mann trug eine hellgraue Mütze, sowie eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter 0631 369-13312 zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

