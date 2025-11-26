PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Baucontainer

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Hermann-Löns-Weg;

Tatzeit: zwischen 25.11.2025, 17.15 Uhr und 26.11.2025, 07.15 Uhr;

Baumaterialien von einer Baustelle entwendet haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Diebe brachen im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen das Vorhängeschloss eines Baucontainers an der Straße Hermann-Löns-Weg auf und entwendeten aus diesen diversen Werkzeugen im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

