POL-BOR: Gronau - Einbruch in Baucontainer

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt-Mussum, L602 / Frankenstraße; Unfallzeit: 26.11.2025, 10.20 Uhr; Donnerstagmorgen kam es gegen 10.20 Uhr im Einmündungsbereich der L602 zur Frankenstraße in Bocholt-Mussum zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein 24-jähriger Bocholter fuhr mit seinem Lkw die L 602 in Richtung Bocholt. Beim Abbiegen nach links in die Frankenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der ...

