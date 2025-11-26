POL-BOR: Gronau - Einbruch in Baucontainer
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Hermann-Löns-Weg;
Tatzeit: zwischen 25.11.2025, 17.15 Uhr und 26.11.2025, 07.15 Uhr;
Baumaterialien von einer Baustelle entwendet haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Diebe brachen im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen das Vorhängeschloss eines Baucontainers an der Straße Hermann-Löns-Weg auf und entwendeten aus diesen diversen Werkzeugen im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
