Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Mussum, L602 / Frankenstraße;

Unfallzeit: 26.11.2025, 10.20 Uhr;

Donnerstagmorgen kam es gegen 10.20 Uhr im Einmündungsbereich der L602 zur Frankenstraße in Bocholt-Mussum zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein 24-jähriger Bocholter fuhr mit seinem Lkw die L 602 in Richtung Bocholt. Beim Abbiegen nach links in die Frankenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der von einer 47-jährigen Bocholterin in entgegengesetzter Richtung geführt wurde. Bei dem Aufprall erlitten der Lkw-Fahrer sowie der 9-jährige Beifahrer der Bocholterin leichte Verletzungen. Die 47-jährige Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort und brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen entfernt. Während der Unfallaufnahme war die L 602 im Bereich der Unfallstelle für den Verkehr gesperrt. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

