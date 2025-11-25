POL-BOR: Heek - Werkzeuge aus Container entwendet
Heek (ots)
Tatort: Heek, Strootkamp;
Tatzeit: zwischen 21.11.2025, 13.00 Uhr und 25.11.2025, 06.00 Uhr;
Werkzeuge aus einem Container entwendet haben bislang unbekannte Täter in Heek. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen gewaltsam Zutritt zum Inneren des Containers. Dieser stand auf einer Baustelle an der Straße Strootkamp. Die Unbekannten entwendeten diverse Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell