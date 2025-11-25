POL-BOR: Heek - Werkzeuge aus Container entwendet

Velen (ots) - Unfallort: Velen, K55; Unfallzeit: 24.11.2025, 20.50 Uhr; Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein 18-jähriger Autofahrer am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Velen-Ramsdorf. Der Velener war mit seiner 16-jährigen Beifahrerin gegen 20.50 Uhr auf der K55 in Richtung Heiden unterwegs, als er mit dem Auto nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich und kam in einem angrenzen ...

