Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt

Velen (ots)

Unfallort: Velen, K55;

Unfallzeit: 24.11.2025, 20.50 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein 18-jähriger Autofahrer am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Velen-Ramsdorf. Der Velener war mit seiner 16-jährigen Beifahrerin gegen 20.50 Uhr auf der K55 in Richtung Heiden unterwegs, als er mit dem Auto nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich und kam in einem angrenzen Waldstück auf dem Dach zum Liegen. Die beiden leichtverletzten Insassen konnten sich eigenständig aus dem verunfallten Pkw befreien. Sie wurden durch die Rettungskräfte versorgt und für die weitere Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die K55 zum Teil gesperrt. (jh)

