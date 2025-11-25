PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Reken - Nach Unfall weitergefahren

Reken (ots)

Unfallort: Reken, Dr.-Wesselsstraße;

Unfallzeit: 24.11.2025, zwischen 09.50 Uhr und 10.20 Uhr;

Nach einer Kollision mit einem stehenden Pkw geflüchtet ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Reken. Der graue Skoda parkte am Samstagmorgen zwischen 09.50 Uhr und 10.20 Uhr am Straßenrand an der Dr.-Wesselsstraße unmittelbar in Höhe der Tankstelle. Der Flüchtige beschädigte den Wagen an der linken Seite und entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben können. Für Hinweise können Zeugen sich bei dem Verkehrskommissariat in Borken zu melden, Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

