Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Nach Unfall weitergefahren

Reken (ots)

Unfallort: Reken, Dr.-Wesselsstraße;

Unfallzeit: 24.11.2025, zwischen 09.50 Uhr und 10.20 Uhr;

Nach einer Kollision mit einem stehenden Pkw geflüchtet ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Reken. Der graue Skoda parkte am Samstagmorgen zwischen 09.50 Uhr und 10.20 Uhr am Straßenrand an der Dr.-Wesselsstraße unmittelbar in Höhe der Tankstelle. Der Flüchtige beschädigte den Wagen an der linken Seite und entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben können. Für Hinweise können Zeugen sich bei dem Verkehrskommissariat in Borken zu melden, Tel. (02861) 9000. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell