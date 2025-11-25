PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht begangen

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Burgstraße;

Unfallzeit: 24.11.2025, 11.45 Uhr;

Einen weißen BMW X1 angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Stadtlohn. Das Auto stand Montagmittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Burgstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten rechts am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

