Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw entwendet und dann zurückgelassen/ Polizei sucht Zeugen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Amtsvennweg;

Tatzeit: 24.11.2025, 00.25 Uhr;

Ein Fahrzeug entwendet haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Das Auto stand in der Nacht von Sonntag auf Montag auf einem Grundstück an der Straße Amtsvennweg. Im Laufe des Morgens konnte der gestohlene Wagen, einen Citroen Jumper, durch einen Zeugen auf dem Wackengoorweg aufgefunden werden. Augenscheinlich wurde er durch die Unbekannten zurückgelassen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie hochwertiges Werkzeug. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet? Hinweise nimmt die Kripo Gronau unter der Telefonnummer (02562) 9260 entgegen. (jh)

