Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Werkzeuge von Baustelle entwendet

Heek (ots)

Tatort: Heek, Rheiner Straße;

Tatzeit: zwischen 21.11.2025, 18.00 Uhr und 24.11.2025, 06.00 Uhr;

Werkzeuge aus einem Lagercontainer entwendet haben bislang unbekannte Täter in Heek. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen gewaltsam Zutritt zum Inneren des Containers. Dieser stand auf einer Baustelle an der Rheiner Straße. Die Unbekannten entwendeten diverse Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich unter der Telefonnummer (02561) 9260 bei der Kripo in Ahaus zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

