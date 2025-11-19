Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251119.2 Kiel: Unfallverursacher und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kiel (ots)

Bereits Montag, den 13. Oktober 2025, kam es in der Straße Wellseedamm Höhe Schlehenkamp zu einem Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich. Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher sowie Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr am Abend des 13.10.25 ein schwarzer PKW der Marke Mercedes Benz den Wellseedamm in Fahrtrichtung Bundesstraße 76. Dieser soll laut Zeugenaussagen im Kreuzungsbereich Schlehenkamp vom rechten auf den linken Fahrtseifen ausgeschert sein. Das auf der linksseitigen Fahrspur befindliche Fahrzeug habe auf die Verkehrsinsel ausweichen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei überfuhr der Fahrer ein dortiges Verkehrsschild und sei beinahe mit einem entgegenkommenden PKW kollidiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7000 EUR.

Der Unfallverursacher oder auch Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummern 0431 / 160 1503 zu melden.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell