Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251117.2 Kiel: Zeugen nach schwerem Raub im Tröndelweg gesucht

Kiel (ots)

Am Donnerstag, den 13. November 2025, kam es gegen 18:50 Uhr im Tröndelweg, Höhe der Hausnummer 75, zu einem schweren Raubdelikt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verabredete sich der 25-jährige Geschädigte mit einem Bekannten im Tröndelweg. Dort sei er dann auf eine Personengruppe getroffen. Aus der Gruppe heraus sei der Geschädigte unter anderem gegen den Kopf geschlagen und mit Pfefferspray besprüht worden. Im Anschluss sei ihm seine schwarze Umhängetasche geraubt worden, in welcher sich seine Geldbörse samt Bargeld befunden habe. Anschließend seien die Personen in unbekannte Richtung geflohen.

Eine Zeugin gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass sie beobachtet habe, wie eine am Boden liegende Person am Tatort von einer weiteren Person geschlagen und getreten wurde. Darüber hinaus habe die Person der am Boden liegende Person einen schusswaffenähnlichen Gegenstand vor den Körper gehalten. Die Person habe sich im weiteren Verlauf in Begleitung von zwei weiteren Personen weiter in Richtung des Tröndelwegs entfernt.

Die drei Personen können als männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt und mit dunklen Kapuzenjacken und dunklen Hosen bekleidet, beschrieben werden. Zwei der drei Personen trugen schwarze Schuhe, wo hingegen die dritte Person weiße Schuhe trug.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel führt die Ermittlungen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0431-160 33 33 zu melden.

Alexander Haß, Pressesprecher Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell