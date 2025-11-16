PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251116.1 : Polizeieinsatz im Stadtteil Dietrichsdorf beendet

Kiel (ots)

Heute kam es gegen kurz nach 12 Uhr im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf in einer Wohnung zu einer Bedrohung mit einer Waffe. Polizeikräfte stürmten die Wohnung und nahmen eine männliche Person fest. Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Gegen 12 Uhr ging bei der Regionalleitstelle ein Notruf ein. Die Anruferin teilte mit, dass ihr minderjähriger Sohn soeben von einem Mann in dessen Wohnung mit einer Schusswaffe bedroht worden sein soll. Ihr Sohn habe die Wohnung verlassen können. Der besagte Mann soll sich noch in der Wohnung befinden.

Mehrere Streifenwagen suchten daraufhin den Einsatzort auf. Nachdem das Wohnobjekt in der Straße An der Holsatiamühle umstellt und gesichert war, drangen Polizeikräfte in die besagte Wohnung ein und nahmen einen 57-jährigen deutschen Mann widerstandslos fest. In der Wohnung stellten die Polizeikräfte neben drei Schusswaffen noch weitere strafrechtliche relevante Gegenstände sicher. Der Tatverdächtige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam.

Zu den Hintergründen der Tat und in welchen Verhältnis Geschädigter und Tatverdächtiger zueinander stehen sowie zur möglichen Tatwaffe, werden aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit keine weiteren Angaben gemacht. Die Ermittlungen führt das 4. Polizeirevier Kiel. Der Mann wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 13:49

    POL-KI: 251115.1 Kiel: Entschärfung abgeschlossen

    Kiel (ots) - Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes entschärften um 12.18 Uhr die in Kiel Suchsdorf aufgefundene Fliegerbombe. Die Polizei hob die Straßensperrungen auf, so dass alle betroffenen Menschen zurück in ihre Wohnungen können. Die Entschärfung startete gegen 11:00 Uhr nachdem sichergestellt war, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhielt. Bis 10 Uhr mussten etwa 1740 Menschen ihre Wohnungen und ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:30

    POL-KI: 251114.1 : Preetz: Tatverdächtiger angetroffen - Folgemeldung 251113.2

    Preetz (ots) - Nachdem gestern Morgen ein Fahrzeug in den Eingangsbereich der Preetzer Schwimmhalle gefahren war und das Fahrzeug in Anschluss flüchtete, konnte der Tatverdächtige ermittelt werden. Ein Zeugenhinweis führte zum Antreffen des Mannes und des Fahrzeuges in Kiel. Ein Hinweisgeber aus Kiel meldete sich nach dem veröffentlichten Zeugenaufruf bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren