Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251116.1 : Polizeieinsatz im Stadtteil Dietrichsdorf beendet

Kiel (ots)

Heute kam es gegen kurz nach 12 Uhr im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf in einer Wohnung zu einer Bedrohung mit einer Waffe. Polizeikräfte stürmten die Wohnung und nahmen eine männliche Person fest. Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Gegen 12 Uhr ging bei der Regionalleitstelle ein Notruf ein. Die Anruferin teilte mit, dass ihr minderjähriger Sohn soeben von einem Mann in dessen Wohnung mit einer Schusswaffe bedroht worden sein soll. Ihr Sohn habe die Wohnung verlassen können. Der besagte Mann soll sich noch in der Wohnung befinden.

Mehrere Streifenwagen suchten daraufhin den Einsatzort auf. Nachdem das Wohnobjekt in der Straße An der Holsatiamühle umstellt und gesichert war, drangen Polizeikräfte in die besagte Wohnung ein und nahmen einen 57-jährigen deutschen Mann widerstandslos fest. In der Wohnung stellten die Polizeikräfte neben drei Schusswaffen noch weitere strafrechtliche relevante Gegenstände sicher. Der Tatverdächtige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam.

Zu den Hintergründen der Tat und in welchen Verhältnis Geschädigter und Tatverdächtiger zueinander stehen sowie zur möglichen Tatwaffe, werden aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit keine weiteren Angaben gemacht. Die Ermittlungen führt das 4. Polizeirevier Kiel. Der Mann wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell