POL-KI: 251114.1 : Preetz: Tatverdächtiger angetroffen - Folgemeldung 251113.2

Preetz (ots)

Nachdem gestern Morgen ein Fahrzeug in den Eingangsbereich der Preetzer Schwimmhalle gefahren war und das Fahrzeug in Anschluss flüchtete, konnte der Tatverdächtige ermittelt werden. Ein Zeugenhinweis führte zum Antreffen des Mannes und des Fahrzeuges in Kiel.

Ein Hinweisgeber aus Kiel meldete sich nach dem veröffentlichten Zeugenaufruf bei der Polizei und teilte mit, dass er das Fluchtfahrzeug im Kieler Stadtteil Südfriedhof am Straßenrand gesehen habe.

Einsatzkräfte suchten daraufhin die Straße Papenkamp auf. Vor Ort parkte am Straßenrand ein weißer VW Caddy mit Plöner Kennzeichen, dieser wies im Frontbereich gelbe Anhaftungen auf. Über den Fahrzeughalter konnten Hinweise auf den Nutzer erlangt werden. Die Einsatzkräfte suchten im Anschluss den vermeintlichen Fahrzeugnutzer auf.

Der 36-jährige Bulgare gab den Polizeibeamten gegenüber an, am Morgen Fahrer des Fahrzeuges und somit auch Verursacher des Unfalls gewesen zu sein. Die Polizeistation Preetz führt die weiteren Ermittlungen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

