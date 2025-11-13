Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251113.2 : Preetz: Pkw fährt in Schwimmhalle - Zeugen gesucht

Preetz (ots)

Heute Morgen kam es gegen 6:05 Uhr in der Johannes-Gutenberg-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug durchbrach zunächst einen Bauzaun und raste anschließend gegen die Eingangstür des Gebäudes. Im Anschluss flüchtete das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizeistation Preetz führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand krachte heute Morgen gegen 6:05 Uhr ein weißer VW Caddy in die Eingangstür der Preetzer Schwimmhalle, nachdem das Fahrzug zuvor einen dortigen Bauzaun umgefahren hatte. An der Schwimmhalle Preetz finden derzeit Bauarbeiten statt, so dass das Gebäude eingezäunt war. Zum Unfallzeitpunkt befand sich ein Mitarbeiter einer Baufirma in der Schwimmhalle. Dieser konnte beobachten, wie nach dem Unfall zwei männliche Personen in das Objekt hineingingen und kurze Zeit später zum Fahrzeug zurückkehrten. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Flucht beschädigte das Fahrzeug noch eine Ladesäule. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der verursachte Gesamtschaden dürfte im unteren fünfstelligem Bereich liegen.

Zum Fahrzeug konnte der Mitarbeiter lediglich angeben, dass es sich um einen weißen VW Caddy mit Plöner Kennzeichen (PLÖ) gehandelt haben soll. Das Unfallfahrzeug dürfte im Frontbereich stark beschädigt sein und gelbe Anhaftungen aufweisen.

Die Polizeistation Preetz ermittelt wegen versuchten Einbruchs und sucht Zeuginnen und Zeugen der Tat sowie Hinweisgeber, die Angaben zum Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation unter der Rufnummer 04342 - 10 770

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

