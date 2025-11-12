POL-KI: 251112.1 Kiel: Nachtrag: Unfallbeteiligter verstorben - Folgemeldung zu 251109.1 und 251109.2
Kiel (ots)
Nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 76 in Höhe Suchsdorf mit einem Geisterfahrer gekommen ist, erlag der 55-jährige Unfallbeteiligte seinen schweren Verletzungen und verstarb im Laufe des gestrigen Tages im Krankenhaus.
