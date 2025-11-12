POL-KI: 251112.1 Kiel: Nachtrag: Unfallbeteiligter verstorben - Folgemeldung zu 251109.1 und 251109.2

Kiel (ots) - Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes entschärften um 11.50 Uhr die auf der Schleuseninsel aufgefundene Fliegerbombe. Die Polizei hob die Straßensperrungen auf, so dass alle betroffenen Menschen zurück in ihre Wohnungen können. Die Entschärfung startete gegen 10:40 Uhr nachdem sichergestellt war, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhielt. Bis 10 Uhr mussten etwa 665 Menschen ihre Wohnungen und ...

