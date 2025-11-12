PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251112.1 Kiel: Nachtrag: Unfallbeteiligter verstorben - Folgemeldung zu 251109.1 und 251109.2

Kiel (ots)

Nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 76 in Höhe Suchsdorf mit einem Geisterfahrer gekommen ist, erlag der 55-jährige Unfallbeteiligte seinen schweren Verletzungen und verstarb im Laufe des gestrigen Tages im Krankenhaus.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

