Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251111.2 Kiel: Entschärfung abgeschlossen

Kiel (ots)

Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes entschärften um 11.50 Uhr die auf der Schleuseninsel aufgefundene Fliegerbombe. Die Polizei hob die Straßensperrungen auf, so dass alle betroffenen Menschen zurück in ihre Wohnungen können.

Die Entschärfung startete gegen 10:40 Uhr nachdem sichergestellt war, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhielt. Bis 10 Uhr mussten etwa 665 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen haben. Es kam während der Entschärfung zu keinen Problemen, so dass diese nach etwa 70 Minuten beendet war.

Babette Weiß / Pressesprecherin Polizeidirektion Kiel

    POL-KI: 251111.1 Kiel: Steine auf der B 503 - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

    Kiel (ots) - Zwischen Mittwoch und Freitag (05.-07.11.25) überfuhren auf der Bundesstraße 503, Höhe Fördestraße, mehrere Autos Pflastersteine. Unbekannte Täter hatten die Steine zuvor auf der Straße platziert. An mindestens elf Fahrzeugen entstand beim Überfahren der Steine Sachschaden in unterer fünfstelliger Höhe. Bei der ersten Tat am Mittwoch befuhren ...

    POL-KI: 251110.1 : versuchtes Tötungsdelikt in der Schulstraße - Polizei sucht Zeugen

    Kiel (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel Bereits am 23. Oktober kam es gegen 12:00 Uhr im Hinterhof des Parkhauses in der Schulstraße 31 in Kiel Gaarden zu einem versuchten Tötungsdelikt. Das Kommissariat 11 führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere wird eine Frau gesucht, die vor ...

