Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251110.1 : versuchtes Tötungsdelikt in der Schulstraße - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Bereits am 23. Oktober kam es gegen 12:00 Uhr im Hinterhof des Parkhauses in der Schulstraße 31 in Kiel Gaarden zu einem versuchten Tötungsdelikt. Das Kommissariat 11 führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere wird eine Frau gesucht, die vor Ort Erste Hilfe geleistet hat.

Nach aktuellem Ermittlungsstand habe der 27-jährige libysche Beschuldigte den 49-jährigen Geschädigten im Rahmen einer Auseinandersetzung zunächst mehrfach mit einem Messer angegriffen. Im weiteren Verlauf sei der Geschädigte durch das Messer an der Hand verletzt worden.

Der Geschädigte habe sich von dem Tatort entfernt und sei durch eine ihm unbekannte Frau medizinisch erstversorgt worden. Die Frau habe ihm gegenüber angegeben, dass sie Krankenschwester sei. Während der Erstversorgung habe der Beschuldigte weiter versucht, den Geschädigten anzugreifen. Der Geschädigte kam im Anschluss zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Kieler Krankenhaus.

Nach umfangreichen Ermittlungen nahmen Einsatzkräfte einen 27-jährigen Tatverdächtigen fest und führten ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vor. Nach Vorführung vor dem Amtsgericht Kiel erließ dieser Untersuchungshaftbefehl.

Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel führt die weiteren Ermittlungen. Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen der Tat und insbesondere die Frau, die den Geschädigten vor Ort medizinisch versorgt hat.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431-1603322 in Verbindung zu setzen. Auch wer Hinweise auf mögliche Zeuginnen und Zeugen geben kann wird gebeten, sich unter der genannten Rufnummer mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

