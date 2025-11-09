PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251109.2 Kiel: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person - Folgemeldung zu 251109.1

Kiel (ots)

Nachdem es in der vergangenen Nacht zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 76 in Höhe Suchsdorf gekommen ist, laufen die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache.

Aus diesem Grunde sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0431-160 33 33 zu melden.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

