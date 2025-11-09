Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251109.1 Kiel: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Kiel (ots)

Heute Nacht kam es auf der Bundesstraße 76 im Höhe der Abfahrt Suchsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei der ein 24-Jähriger tödlich verletzt wurde. Ein Unfallbeteiligter hat die Bundesstraße 76 nach jetzigem Kenntnisstand zuvor als sogenannter Geisterfahrer befahren. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein 55-jähriger türkischer Fahrer eines Ford Transit gegen 23:25 Uhr die Bundesstraße 76 aus Gettorf kommend in Richtung Kiel in entgegengesetzte Richtung. Zeitgleich befuhren zwei weitere Verkehrsteilnehmer die Bundesstraße 76 aus Richtung Kiel kommend in Fahrtrichtung Gettorf.

Ein 25-jähriger Unfallbeteiligter, der mit seinem 3-er BWM die B 76 befuhr, konnte nach eigenen Angaben dem Geisterfahrer im Abschnitt zwischen dem Holsteinverteiler und der Abfahrt Suchsdorf ausweichen, der dahinterfahrende 24-jährige Fahrer eines Citröen Nemo sei dann frontal mit dem Ford Transit kollidiert.

Der 24-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des BMW verblieb unverletzt. Der Fahrer des Ford Transit kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Ein Sachverständiger erschien vor Ort, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Bundesstraße war bis heute Morgen um 8:30 Uhr voll gesperrt.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell