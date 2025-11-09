PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251109.3 Kiel: Fußballeinsatz zum Heimspiel Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf

Kiel (ots)

Der Fußballeinsatz anlässlich der Spielbegegnung der KSV Holstein Kiel und Fortuna Düsseldorf im fast ausverkauften Holstein-Stadion ist ohne größere Zwischenfälle verlaufen.

Rund 1550 Fortuna-Fans sind am Sonntag in die Landeshauptstadt Kiel gereist, um sich das Spiel gegen die Kieler anzusehen. Die Anreise erfolgte größtenteils mit Personenkraftwagen und Kleinbussen.

In der Vorspielphase verhinderten die Einsatzkräfte in Höhe der Tankstelle gegenüber des Holsteinstadions ein Aufeinandertreffen der rivalisierenden Fangemeinden. Einige Fans des KSV versuchten versuchten trotz eingerichteter Sperre auf die Düsseldorfer Fans einzuwirken. Nur durch den Einsatz körperlicher Gewalt konnten die Einsatzkräfte die Fangruppierungen auseinander halten.

Nach dem Spielende entfernten sich die Fans beider Vereine zügig aus dem Holsteinstadion. Die Nachspielphase verlief störungsfrei.

Der Einsatzleiter, Polizeirat Christian Hasler, dankt den eingesetzten Polizeikräften für ihren professionellen und engagierten Einsatz.

Babette Weiß / Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

