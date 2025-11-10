POL-KI: 251110.3 Kiel: Erneuter Hinweis: Morgen Bombenentschärfung Schleuseninsel Holtenau Folgemeldung zu 251106.3
Kiel (ots)
Am Dienstag, 11.11 2025 entschärft der Kampfmittelräumdienst in Kiel-Wik auf der Schleuseninsel eine Fliegerbombe. Bis 10:00 Uhr müssen alle Anwohnerinnen und Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Durch die Mitarbeiter der Landeshauptstadt Kiel wurden alle betroffenen Haushalte informiert.
Siehe auch Pressemitteilung https://t1p.de/Schleuseninsel
Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel
