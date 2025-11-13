Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251113.4: Vermisster 43-Jähriger aus Schönberg im Ausland angetroffen (Folgemeldung zu 250903.3)

Schönberg (ots)

Der seit dem 27. August 2025 vermisste 43-Jährige konnte im Ausland angetroffen werden. Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

