POL-KI: 251113.3 Korrekturmeldung: Kiel: Samstag Bombenentschärfung Kiel-Suchsdorf - Folgemeldung zu 251113.1

Preetz (ots) - 251113.2 : Preetz: Pkw fährt in Schwimmhalle - Zeugen gesucht Heute Morgen kam es gegen 6:05 Uhr in der Johannes-Gutenberg-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug durchbrach zunächst einen Bauzaun und raste anschließend gegen die Eingangstür des Gebäudes. Im Anschluss flüchtete das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizeistation Preetz ...

mehr