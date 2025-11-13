PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251113.3 Korrekturmeldung: Kiel: Samstag Bombenentschärfung Kiel-Suchsdorf - Folgemeldung zu 251113.1

Kiel (ots)

Die Räumlichkeiten im Ernst-Barlach-Gymnasium, Charles-Roß-Ring 53, 24106 Kiel stehen entgegen der Erstmeldung erst ab 9.00 Uhr zur Verfügung.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

