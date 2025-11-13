POL-KI: 251113.3 Korrekturmeldung: Kiel: Samstag Bombenentschärfung Kiel-Suchsdorf - Folgemeldung zu 251113.1
Kiel (ots)
Die Räumlichkeiten im Ernst-Barlach-Gymnasium, Charles-Roß-Ring 53, 24106 Kiel stehen entgegen der Erstmeldung erst ab 9.00 Uhr zur Verfügung.
Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel
