POL-HAM: 15.000 Zuschauer beim Funkenumzug in Bockum-Hövel: Bilanz der Einsatzkräfte

Hamm-Westen (ots) - Ein 49jähriger polizeibekannter Mann entwendete am Samstag, 1. März mutmaßlich eine größere Menge Kupferkabel. Diese Kabel transportierte er gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Dortmunder Straße. Hier wurde er von einem Polizeibeamten in seiner Freizeit erkannt und angesprochen. Der 49jährige beabsichtigte, sich dieser Situation zu entziehen, so dass er vor Ort am Boden fixiert werden ...

