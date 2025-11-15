PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251115.1 Kiel: Entschärfung abgeschlossen

Kiel (ots)

Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes entschärften um 12.18 Uhr die in Kiel Suchsdorf aufgefundene Fliegerbombe. Die Polizei hob die Straßensperrungen auf, so dass alle betroffenen Menschen zurück in ihre Wohnungen können.

Die Entschärfung startete gegen 11:00 Uhr nachdem sichergestellt war, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhielt. Bis 10 Uhr mussten etwa 1740 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen haben. Es kam während der Entschärfung zu keinen Problemen, so dass diese nach etwa 80 Minuten beendet war.

Babette Weiß / Pressesprecherin Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren