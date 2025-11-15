Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251115.1 Kiel: Entschärfung abgeschlossen

Kiel (ots)

Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes entschärften um 12.18 Uhr die in Kiel Suchsdorf aufgefundene Fliegerbombe. Die Polizei hob die Straßensperrungen auf, so dass alle betroffenen Menschen zurück in ihre Wohnungen können.

Die Entschärfung startete gegen 11:00 Uhr nachdem sichergestellt war, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhielt. Bis 10 Uhr mussten etwa 1740 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen haben. Es kam während der Entschärfung zu keinen Problemen, so dass diese nach etwa 80 Minuten beendet war.

Babette Weiß / Pressesprecherin Polizeidirektion Kiel

