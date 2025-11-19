Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251119.1 Preetz: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unfallbeteiligte nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Kiel (ots)

Gestern Abend gegen 17:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 76 in Höhe Preetz zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Unfallbeteiligten schwer verletzt wurden. Die Fahrbahn der B 76 war zur Unfallaufnahme zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 88-jährige Fahrer eines VW Tiguan die B 76 aus Kiel kommend in Richtung Plön. Auf Höhe Preetz geriet der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Audi der 43-jährigen Fahrzeugführerin.

Die Einsatzkräfte sperrten zum Zwecke der medizinischen Versorgung sowie zur Unfallaufnahme die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen voll . Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten kamen mit teils schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Die Berufsfeuerwehr Kiel unterstützte die Polizeikräfte am Einsatzort. Die Sperrung konnte gegen 20:00 Uhr wieder aufgehoben werden.

Durch Angaben von Zeugen ergab sich der Verdacht auf einen möglichen Alkoholeinfluss des Unfallverursachers. Die Staatsanwaltschaft ordnete nach Rücksprache die Entnahme einer Blutprobe an. Das Polizeirevier Plön führt die Unfallermittlungen und leitete ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Alexander Haß, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

