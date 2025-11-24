PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Ottenstein, Westring;

Unfallzeit: 23.11.2025, 18.00 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Sonntagabend eine 16-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Ahaus-Ottenstein. Die Radfahrerin befuhr gegen 18.00 Uhr den Westring in Richtung Textilstraße, als eine vorausfahrendes Autofahrerin nach links ausscherte und anschließend nach rechts in eine Grundstücksfahrt abbiegen wollte. Dabei übersah die Fahrerin die Radfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Autofahrerin gab an, ihr sei unwohl geworden, und wollte deshalb in einer Grundstücksfahrt halten. Ohne die Personalien auszutauschen, entfernten sich beide Beteiligten vom Unfallort. Erst zu Hause stellte die Radfahrerin leichte Verletzungen fest. Bei der Autofahrerin soll es sich um eine etwa 60-jährige Frau handeln. Sie habe kurze, wellige Haare getragen und war mit einer hellen Winterjacke bekleidet. Sie fuhr einen weißen Pkw. Die Polizei bittet die Fahrerin oder Zeugen, sich bei dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 11:39

    POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Erdgeschosswohnung

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Rheder Straße; Tatzeit: zwischen 22.11.2025, 22.00 Uhr und 23.11.2025, 10.00 Uhr; In eine Erdgeschosswohnung eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag versuchten die Unbekannten, die Haustür an der Rheder Straße aufzuhebeln. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Einbrecher gelangten dann über ein kippstehendes Fenster in die ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 11:18

    POL-BOR: Vreden - Werkzeuge aus Baufahrzeug gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Süringstraße; Tatzeit: zwischen 21.11.2025, 19.00 Uhr und 22.11.2025, 07.00 Uhr; Werkzeuge aus einem Baufahrzeug entwendet haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag an der Süringstraße in Vreden. Der Geschädigte gab den Beamten gegenüber an, sein Baufahrzeug, einen viertürigen Lkw der Marke Fiat, am Freitagabend vor ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 11:17

    POL-BOR: Vreden - Verkehrsunfallflucht in Vreden

    Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Ausbachstraße; Unfallzeit: 21.11.2025, zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Ausbachstraße in Vreden. Der Flüchtige beschädigte zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr einen Metallzaun vor einem Schuhgeschäft. Der Zaun wurde durch die Kollision stark nach hinten verbogen; zwei Zaunelemente sowie ein Pfosten wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren