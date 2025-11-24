Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Ottenstein, Westring;

Unfallzeit: 23.11.2025, 18.00 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Sonntagabend eine 16-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Ahaus-Ottenstein. Die Radfahrerin befuhr gegen 18.00 Uhr den Westring in Richtung Textilstraße, als eine vorausfahrendes Autofahrerin nach links ausscherte und anschließend nach rechts in eine Grundstücksfahrt abbiegen wollte. Dabei übersah die Fahrerin die Radfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Autofahrerin gab an, ihr sei unwohl geworden, und wollte deshalb in einer Grundstücksfahrt halten. Ohne die Personalien auszutauschen, entfernten sich beide Beteiligten vom Unfallort. Erst zu Hause stellte die Radfahrerin leichte Verletzungen fest. Bei der Autofahrerin soll es sich um eine etwa 60-jährige Frau handeln. Sie habe kurze, wellige Haare getragen und war mit einer hellen Winterjacke bekleidet. Sie fuhr einen weißen Pkw. Die Polizei bittet die Fahrerin oder Zeugen, sich bei dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell