POL-BOR: Gescher - Versuchter Einbruch in Manufaktur

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Hofstraße;

Tatzeit: zwischen 21.11.2025, 16.00 Uhr und 24.11.2025, 05.45 Uhr; In eine Manufaktur eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gescher an der Hofstraße. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen machten sich die Einbrecher an einem Sicherheitsschloss zu schaffen und zerstörten einen Bewegungsmelder. Das Schloss hielt dem Versuch jedoch stand. Die Unbekannten gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

