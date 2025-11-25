Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall mit geparkten Pkw geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Wesselstraße;

Unfallzeit: 24.11.2025, zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr;

Einen geparkten Pkw beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Montagabend in Bocholt. Das graue Kia Rio stand zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr auf der Wesselstraße am Straßenrand geparkt. Der Flüchtige beschädigte den Wagen im Bereich des Radkastens vorne links und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell