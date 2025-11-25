Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pkw beschädigt und davongefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Vredener Dyk / Barler Straße;

Unfallzeit: 25.11.2025, 06.55 Uhr;

Eine Sattelzugmaschine hat im Vorbeifahren am Dienstagmorgen in Ahaus einen entgegenkommenden Pkw Citroen Jumper gestreift. Dabei kam es zu einem Schaden am Spiegel und einer Scheibe. Der unbekannte Lkw war gegen 06.55 Uhr auf dem Vredener Dyk in Richtung Ottenstein unterwegs. In Höhe der Einmündung Barler Straße kam er von seiner Fahrbahn ab und streifte das entgegenkommende Auto. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet den Lkw-Fahrer sich bei dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell