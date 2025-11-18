Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigungen in der Innenstadt

Lingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 13.11., auf Freitag, 14.11., kam es in der Lingener Innenstadt durch das unsachgemäße Anbringen von Plakaten zu mehreren Sachbeschädigungen. An insgesamt neun Orten im Umkreis der Marienstraße brachten bislang unbek. Täter mit einem hellen Kleber mehrere Plakate an, die verschiedene Politiker mit Portraitfoto auf einem Fahndungsplakat zeigen. Bei der Tat wurden bei mehreren Einzelhandelsgeschäften die Schaufenster beklebt und beschmiert. Die meisten Plakate ließen sich hierbei von den Schaufensterscheiben jedoch rückstandlos entfernen und stellen somit keine Sachbeschädigung im Sinne des Strafgesetzbuches dar. Strafrechtliche Relevanz hatten jedoch Taten in der Elisabethstraße, Castellstraße und in der Straße 'Am Pulverturm'. Hier wurden die Plakate mit viel Klebemasse u.a. auch an das Mauerwerk von Gebäuden und an eine Wand am Pulverturm geklebt, was eine Beschädigung der Substanz zur Folge hatte und ein rückstandloses Entfernen nicht möglich machte. Auf dieselbe Art und Weise wurde auch an der St.Josef Kirche in Laxten das Mauerwerk leicht beschädigt. Auch hier wurden entsprechende Plakate und ein heller Kleber festgestellt. Die Polizei ermittelt daher wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die in der Tatnacht Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591-870 bei der Polizei in Lingen zu melden. /hue

