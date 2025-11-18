Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Andervenne - Eine Person leicht verletzt

Andervenne (ots)

Am Dienstagvormittag kam es gegen 10:50 Uhr im Kreuzungsbereich der Settruper Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 87-jähriger Fahrer eines VW die Straße Deeterhok in Richtung Kirchstraße und wechselte anschließend im Kreuzungsbereich auf die Settruper Straße in Fahrtrichtung Hundelstraße.

Gleichzeitig näherte sich ein 25-jähriger Fahrer eines Sattelzuges von der B 214 kommend ebenfalls der Settruper Straße in Richtung Hundelstraße. Im Kreuzungsbereich kam es aufgrund eines mutmaßlichen Vorfahrtverstoßes zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Pkw-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell