POL-EL: Andervenne - Eine Person leicht verletzt

Andervenne (ots)

Am Dienstagvormittag kam es gegen 10:50 Uhr im Kreuzungsbereich der Settruper Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 87-jähriger Fahrer eines VW die Straße Deeterhok in Richtung Kirchstraße und wechselte anschließend im Kreuzungsbereich auf die Settruper Straße in Fahrtrichtung Hundelstraße.

Gleichzeitig näherte sich ein 25-jähriger Fahrer eines Sattelzuges von der B 214 kommend ebenfalls der Settruper Straße in Richtung Hundelstraße. Im Kreuzungsbereich kam es aufgrund eines mutmaßlichen Vorfahrtverstoßes zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Pkw-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

