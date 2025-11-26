POL-BOR: Bocholt-Mussum - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Vredener Dyk / Barler Straße; Unfallzeit: 25.11.2025, 06.55 Uhr; Eine Sattelzugmaschine hat im Vorbeifahren am Dienstagmorgen in Ahaus einen entgegenkommenden Pkw Citroen Jumper gestreift. Dabei kam es zu einem Schaden am Spiegel und einer Scheibe. Der unbekannte Lkw war gegen 06.55 Uhr auf dem Vredener Dyk in Richtung Ottenstein unterwegs. In Höhe der Einmündung Barler Straße kam er ...

