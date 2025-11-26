PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Mussum, Harderhook;

Unfallzeit: 25.11.2025, zwischen 05.50 Uhr und 14.05 Uhr;

Einen schwarzen Audi A4 angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt-Mussum. Das Auto parkte Dienstag zwischen 05.50 Uhr und 14.05 Uhr auf einem Parkstreifen an der Straße Harderhook. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten am Stoßfänger und Kofferraum und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 11:03

    POL-BOR: Legden - Diebstahl aus Pkw

    Legden (ots) - Tatort: Legden, Melroseweg; Tatzeit: zwischen 24.11.2025, 16.00 Uhr und 25.11.2025, 07.20 Uhr; Parfümflaschen und Bargeld aus einem geparkten Pkw gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Legden. Dazu kam es zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen an der Straße Melroseweg. Die Unbekannten gelangten auf unbekannte Weise in das Auto und entwendeten die genannten Gegenstände. Die Polizei sucht ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 13:36

    POL-BOR: Heek - Werkzeuge aus Container entwendet

    Heek (ots) - Tatort: Heek, Strootkamp; Tatzeit: zwischen 21.11.2025, 13.00 Uhr und 25.11.2025, 06.00 Uhr; Werkzeuge aus einem Container entwendet haben bislang unbekannte Täter in Heek. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen gewaltsam Zutritt zum Inneren des Containers. Dieser stand auf einer Baustelle an der Straße Strootkamp. Die Unbekannten entwendeten diverse Werkzeuge. Die ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 13:35

    POL-BOR: Ahaus - Pkw beschädigt und davongefahren

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Vredener Dyk / Barler Straße; Unfallzeit: 25.11.2025, 06.55 Uhr; Eine Sattelzugmaschine hat im Vorbeifahren am Dienstagmorgen in Ahaus einen entgegenkommenden Pkw Citroen Jumper gestreift. Dabei kam es zu einem Schaden am Spiegel und einer Scheibe. Der unbekannte Lkw war gegen 06.55 Uhr auf dem Vredener Dyk in Richtung Ottenstein unterwegs. In Höhe der Einmündung Barler Straße kam er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren