POL-BOR: Bocholt-Mussum - Unfallflucht begangen
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt-Mussum, Harderhook;
Unfallzeit: 25.11.2025, zwischen 05.50 Uhr und 14.05 Uhr;
Einen schwarzen Audi A4 angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt-Mussum. Das Auto parkte Dienstag zwischen 05.50 Uhr und 14.05 Uhr auf einem Parkstreifen an der Straße Harderhook. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten am Stoßfänger und Kofferraum und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)
