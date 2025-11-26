POL-BOR: Legden - Diebstahl aus Pkw
Legden (ots)
Tatort: Legden, Melroseweg;
Tatzeit: zwischen 24.11.2025, 16.00 Uhr und 25.11.2025, 07.20 Uhr;
Parfümflaschen und Bargeld aus einem geparkten Pkw gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Legden. Dazu kam es zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen an der Straße Melroseweg. Die Unbekannten gelangten auf unbekannte Weise in das Auto und entwendeten die genannten Gegenstände. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
