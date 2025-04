Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bilsen - Zusatzsicherungen verhindern Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Bilsen (ots)

Am 29.04.2025 (Dienstag) ist es zwischen 15.15 Uhr und 16.15 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus der Kieler Straße gekommen. Vermutlich scheiterten der oder die Täter an durch den Eigentümer zusätzlich verbauten Sicherungen.

Der Bewohner verließ gegen 15.15 Uhr sein Haus und kam bereits gegen 16.15 Uhr zurück. Nach Rückkehr bemerkte er, dass unbekannte Täter versucht hatten, gewaltsam in sein Haus einzudringen. Der oder die Täter scheiterten bei ihrem Vorhaben. Somit wurde nichts entwendet.

Die Ermittlungen zu diesem Fallwerden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Mögliche Zeugen, die in Tatort-/Tatzeitnähe verdächtige Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen getätigt haben, können dies über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitteilen.

