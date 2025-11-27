Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorweihnachtsprävention: Polizei berät Bürgerinnen und Bürger

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Westpfalz (ots)

Pünktlich zum Start der Vorweihnachtszeit führt die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Westpfalz verschiedene Aktionen durch. Im Fokus stehen dabei die Sensibilisierung der Bevölkerung für Taschendiebstähle sowie die Vermittlung von verhaltensorientierten Tipps zur Vorbeugung.

Seit heute (27.11.2025) weisen große, auf den Boden aufgesprühte Warndreiecke mit dem Hinweis "Taschendiebe! Pickpockets!" auf dem Weihnachtsmarkt in Landstuhl auf die Gefahr von Langfingern hin. Am 3. Dezember 2025 wird die Aktion auch in Kaiserslautern durchgeführt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Beratungszentrums brachten beziehungsweise bringen die auffälligen Markierungen mit Spezialkreide und Schablonen an, um Passanten zu sensibilisieren und zu mehr Wachsamkeit aufzurufen.

Die Beraterinnen und Berater der Polizei sind an verschiedenen Standorten im Einsatz, insbesondere auf Weihnachtsmärkten, in Fußgängerzonen und in ansässigen Verkaufsgeschäften.

- 27.11.2025, Landstuhl - 29.11.2025, Meisenheim, Rockenhausen und Wolfstein - 03.12.2025, Kaiserslautern - 12.12.2025, Pirmasens, Zweibrücken und Fashion Outlet Zweibrücken - 13.12.2025, Kusel

Gerade in der gut besuchten Vorweihnachtszeit nutzen Taschendiebe das Gedränge aus: Sie rempeln Opfer an, verwickeln sie in Gespräche oder lenken mit kleinen "Missgeschicken" ab, um unbemerkt zuzugreifen. Die Polizei rät, Wertgegenstände immer sicher am Körper zu tragen und verdächtige Beobachtungen sofort zu melden.

"Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger für die Gefahren von Taschendiebstählen sensibilisieren und ihnen konkrete Handlungsempfehlungen mit auf den Weg geben", so Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort. "Mit unseren Beratungen vor Ort wollen wir dazu beitragen, dass die Menschen sicher und unbeschwert die Adventszeit genießen können."

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich vor Ort über Sicherheitstipps und Schutzmöglichkeiten zu informieren. Wir beraten Sie nicht nur zum Thema Taschendiebstahl, sondern auch zu weiteren Kriminalitätsphänomenen und Fragen der persönlichen Sicherheit. Sprechen Sie uns einfach an! |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell