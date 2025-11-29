Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Mühlenbergstraße

Donnerstag, 27.11.2025, 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr

EINBECK (schu)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführender beschädigte beim Vorbeifahren mittels derzeit unbekannten Kraftfahrzeugs den ordnungsgemäß abgestellten Pkw Audi des 38-jährigen Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführende unerlaubt vom Unfallort.

Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise auf die Beteiligung, zum Unfallhergang oder den Fahrzeugführenden geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell