Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht: Zaun beschädigt und weggefahren

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Marienstein, Donnerstag, 27.11.2025, 03.30 bis 14.00 Uhr

NÖRTNEN-HARDENBERG (hei) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Donnerstag zwischen 03.30 und 14.00 Uhr die Straße Marienstein in Nörten-Hardenberg. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte er einen Jägerzaun eines angrenzenden Grundstücks. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am Jägerzaun entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim oder Nörten-Hardenberg zu melden (Tel. 05551-91480 oder 05503-915230).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

